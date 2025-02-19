Консейсау прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:1) на своем поле взял на себя ответственность за результат. В первой встрече нидерландский клуб победил со счетом 1:0.
– Это провал?
– Определенно. Мы хотели выйти в 1/8 финала. Матч показал, что мы сильнее соперника, но все решили отдельные эпизоды, как и с «Динамо» Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам следует быть психологически устойчивыми.
Ответственность несу я, а не Тео. Потом в раздевалке мы во всем разберемся. Тео многое дал «Милану».
Я совершил много ошибок в течение карьеры. Мы злы. До удаления Тео «Фейеноорд» понятия не имел, как подойти к воротам. Мы разочарованы и злы.
– Почему заменили Хименеса?
– Мы играли в меньшинстве, а у Санти проблема с приводящей мышцей, так что его игровое время следует ограничивать. Я отправил вперед Жоау Феликса, он в порядке. И все равно мы контролировали игру.
- Гол у «Милана» забил Сантьяго Хименес на 1-й минуте, а у «Фейеноорда» отличился Хулиан Карранца на 73-й.
- Тео Эрнандес был удален с поля у хозяев на 51-й минуте. У гостей красную карточку получил Гивайро Рид на 90+7-й.