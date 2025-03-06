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Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возвращении Неймара

Сегодня, 10:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о том, что летом в клуб может вернуться форвард «Сантоса» Неймар.

«Неймар перейдeт, если у нас будет хорошая экономическая ситуация? Не думаю, что дело только в этом.

Я восхищаюсь Неймаром. Но у нас нет чeтких планов на следующий сезон, есть много факторов.

Неймар – великий игрок, однако создание команды требует хорошего планирования», – заявил Деку.

  • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
  • Летом он будет свободным агентом.
  • Сообщалось, что каталонцы выдвинули условие нападающему.

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Бразилия. Серия А Сантос Барселона Деку Неймар
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