Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возвращении Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о том, что летом в клуб может вернуться форвард «Сантоса» Неймар.

«Неймар перейдeт, если у нас будет хорошая экономическая ситуация? Не думаю, что дело только в этом.

Я восхищаюсь Неймаром. Но у нас нет чeтких планов на следующий сезон, есть много факторов.

Неймар – великий игрок, однако создание команды требует хорошего планирования», – заявил Деку.