Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возвращении Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о том, что летом в клуб может вернуться форвард «Сантоса» Неймар.
«Неймар перейдeт, если у нас будет хорошая экономическая ситуация? Не думаю, что дело только в этом.
Я восхищаюсь Неймаром. Но у нас нет чeтких планов на следующий сезон, есть много факторов.
Неймар – великий игрок, однако создание команды требует хорошего планирования», – заявил Деку.
- Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- Летом он будет свободным агентом.
- Сообщалось, что каталонцы выдвинули условие нападающему.
Источник: El Chiringuito TV