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    Деку – о трансфере Осорио в «Зенит»: «Йордан оказался там, где продолжит расти и развиваться. «Зенит» – клуб с огромной историей»

    Защитник «Порту» Йордан Осорио перешел в «Зенит» на правах аренды (в следующем году россияне обязаны выкупить венесуэльца). Трансфер прокомментировал Деку – бывший футболист сборной Португалии, а ныне агент южноамериканца.

    «Зенит» — это клуб с огромной историей, который в последние годы стал настоящим грандом — по количеству трофеев, по именам игроков, которые носили и носят его футболку, по всему, что окружает его.

    При этом «Зенит» постоянно ищет возможности стать еще лучше и сильнее. Поэтому Йордан оказался там, где продолжит расти, развиваться как профессионал и будет бороться за большие награды», – сказал Деку.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4778

      Агасфер 6 минут назад

      Откуда она здесь вдруг взялась,эта "огромная история"??? Даже по нашим меркам,а не то что "на фоне вечности",вполне посредственное явление.А если исключить "новейшую историю"-последних 13 лет,то вполне середняк.

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      Рейтинг: +28

      Вальдемар IV 1 час назад

      это он в порту бы добивался

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      Рейтинг: +14100

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Товарищ Деку, бабка надвое сказала!

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