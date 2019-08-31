Деку – о трансфере Осорио в «Зенит»: «Йордан оказался там, где продолжит расти и развиваться. «Зенит» – клуб с огромной историей»

Защитник «Порту» Йордан Осорио перешел в «Зенит» на правах аренды (в следующем году россияне обязаны выкупить венесуэльца). Трансфер прокомментировал Деку – бывший футболист сборной Португалии, а ныне агент южноамериканца.

«Зенит» — это клуб с огромной историей, который в последние годы стал настоящим грандом — по количеству трофеев, по именам игроков, которые носили и носят его футболку, по всему, что окружает его.

При этом «Зенит» постоянно ищет возможности стать еще лучше и сильнее. Поэтому Йордан оказался там, где продолжит расти, развиваться как профессионал и будет бороться за большие награды», – сказал Деку.