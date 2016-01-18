Габулов, Смолов и Мамаев сыграли в пляжный футбол с Платини и Капелло

На странице в Instagram голкипера московского «Динамо» Владимира Габулова появилось видео, на котором Федор Смолов, Павел Мамаев и сам Габулов сыграли в пляжный футбол с президентом УЕФА Мишелем Платини. Компанию французу составили известный в прошлом арбитр Пьерлуиджи Коллина и бывший футболист «Барселоны» Деку. Отметим, что арбитром матча был бывший наставник сборной России Фабио Капелло.

Добавим, что из отпуска футболисты вышли на прошлой неделе.

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