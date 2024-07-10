Мбаппе установил статистический антирекорд Евро-2024, опередив Роналду

Французский форвард Килиан Мбаппе установил антирекорд на Евро-2024.
Франция проиграла Испании (1:2) и покинула Евро. Звездный форвард французской сборной Килиан Мбаппе не сумел реализовать наибольшее количество ударов с игры среди всех игроков – 23. Это антирекорд турнира. Ранее он принадлежал Криштиану Роналду (22 нереализованных ударов).
Без учeта 11-метровых ударов, только Деку на Евро-2004 (24) наносил больше ударов без голов на Евро, чем новобранец «Реала».
- У Килиана Мбаппе всего 1 гол на Евро-2024. Он сумел поразить ворота Польши (1:1), реализовав 11-метровый удар.
- Новобранец «Реала» играет в маске из-за перелома носа. Килиан публично признавал, что ему некомфортно.
- В игре с испанцами Килиан оформил голевой пас, ассистировав Рандалю Коло-Мауни, который открыл счет в поединке.
Источник: Opta