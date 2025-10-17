Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отрицает наличие разногласий со спортивным директором клуба Деку.

Сообщалось, что Ламин Ямаль опоздал на собрание перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Флик якобы хотел оставить 18-летнего вингера на скамейке запасных в качестве наказания, но не сделал этого после убеждений Деку.

Другие футболисты «Барсы» остались недовольны этим решением.

«Хотелось бы знать, откуда взялся этот слух. Это чушь. Извините за такие слова, но это правда.

У меня прекрасные отношения с Деку. Мы доверяем друг другу. Он никогда бы не попросил сделать что-то подобное.

Это чушь. Этот слух – чушь. Если кто-то это сказал – он солгал», – заявил Флик.