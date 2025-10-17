Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем

Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем

Сегодня, 16:16

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отрицает наличие разногласий со спортивным директором клуба Деку.

  • Сообщалось, что Ламин Ямаль опоздал на собрание перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).
  • Флик якобы хотел оставить 18-летнего вингера на скамейке запасных в качестве наказания, но не сделал этого после убеждений Деку.
  • Другие футболисты «Барсы» остались недовольны этим решением.

«Хотелось бы знать, откуда взялся этот слух. Это чушь. Извините за такие слова, но это правда.

У меня прекрасные отношения с Деку. Мы доверяем друг другу. Он никогда бы не попросил сделать что-то подобное.

Это чушь. Этот слух – чушь. Если кто-то это сказал – он солгал», – заявил Флик.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Деку Ямаль Ламин Флик Ханс-Дитер
