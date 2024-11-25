Названы позиции, которые «Барселона» постарается укрепить летом

«Барселона» летом постарается подписать на оба фланга обороны по одному игроку, способному бороться за место в стартовом составе.

По данным Sport.es, главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик еще летом предупреждал о необходимости усиления этих позиций. Однако тогда сделать это не удалось, а зимой осущствить переходы нужных игроков вряд ли получится.

Тренер вместе со спортивным директором «Барселоны» Деку знают, что ближайшим летом нужно укреплять фланги обороны. Флик хочет, чтобы конкуренция в этих зонах была выше, чем сейчас.

59-летний немецкий специалист стал главным тренером «Барселоны» с 29 мая.

Под руководством Флика команда провела 18 официальных матчей, одержала 14 при 1 ничьей и 3 поражениях.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 34 очками после 14 встреч. На общем этапе Лиги чемпионов команда занимает 6-ю позицию с 9 очками по итогам 4 матчей.

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