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    • Названы позиции, которые «Барселона» постарается укрепить летом

    Названы позиции, которые «Барселона» постарается укрепить летом

    «Барселона» летом постарается подписать на оба фланга обороны по одному игроку, способному бороться за место в стартовом составе.

    По данным Sport.es, главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик еще летом предупреждал о необходимости усиления этих позиций. Однако тогда сделать это не удалось, а зимой осущствить переходы нужных игроков вряд ли получится.

    Тренер вместе со спортивным директором «Барселоны» Деку знают, что ближайшим летом нужно укреплять фланги обороны. Флик хочет, чтобы конкуренция в этих зонах была выше, чем сейчас.

    • 59-летний немецкий специалист стал главным тренером «Барселоны» с 29 мая.
    • Под руководством Флика команда провела 18 официальных матчей, одержала 14 при 1 ничьей и 3 поражениях.
    • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 34 очками после 14 встреч. На общем этапе Лиги чемпионов команда занимает 6-ю позицию с 9 очками по итогам 4 матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport.es

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