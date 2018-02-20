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    Деку считает, что Конте должен остаться в «Челси», даже если лондонцы не пройдут «Барселону»

    Экс-полузащитник «Челси» и «Барселоны» Деку считает, что возможный вылет лондонцев из Лиги чемпионов не должен стать причиной увольнения главного тренера команды Антонио Конте.

    Сегодня синие в Лондоне проведут первый матч 1/8 финала против сине-гранатовых.

    «Я не нахожусь в повседневной жизни в «Челси», но все крупные клубы оказывают давление на тренера. «Барселона» – это конечно, вызов. «Челси» хочет пройти дальше, но я не думаю, что Конте должен уйти, если этого не произойдет.

    Потеря Диего Косты и Неманьи Матича велика, они были двумя очень важными игроками. Хоть «Челси» и приобрел Альваро Морату, он не заменит Косту. В команде немного футболистов, играющих в стиле синих. Но они могут играть в футбол.

    Если вы не выиграете и не достигнете своей цели, вам всегда будет трудно в «Челси», – сказал Деку.

    Встреча «Челси» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Tribalfootball

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    20.02.2018 13:19
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