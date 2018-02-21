Челси - Барселона

дома Барса порвет как тузик грелку
|1/2 финала
ответный матч
|24 апреля, вторник
|22:45
|Барселона
|2:2
|Челси
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рома
|6
|3
|2
|1
|9:6
|+3
|11
|2.
|Челси
|6
|3
|2
|1
|16:8
|+8
|11
|3.
|Атлетико М
|6
|1
|4
|1
|5:4
|+1
|7
|4.
|Карабах
|6
|0
|2
|4
|2:14
|-12
|2
дома Барса порвет как тузик грелку
Если бы не идиот Кристенсен проиграла бы Барса да и Челси не повезло две штанги!!
Челсюки обрезались как школьники. Ну как так можно.
а что тут удивляться ! такой же туринец конте выстроил автобус икарус и получил !! )))))))))))) хахааааа !
Goooooooolaso Мессия
великий лео распечатл челси !
Андрес машина
Осмелюсь сказать, шансов теперь ноль у Барсы, от Челси нельзя пропускать вообще. Чудом если только отыграют, даже дома.