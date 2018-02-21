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Челси - Барселона

20.02.2018, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Челси - Барселона
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, вторник 22:45 Барселона 2:2 Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 18 апреля, среда 22:45 Челси 1:0 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 6 мая, среда 22:45 Челси 1:1 Барселона
1/2 финала
ответный матч		 28 апреля, вторник 22:45 Барселона 0:0 Челси
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 3 2 1 9:6 +3 11
2. Челси 6 3 2 1 16:8 +8 11
3. Атлетико М 6 1 4 1 5:4 +1 7
4. Карабах 6 0 2 4 2:14 -12 2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 21 февраля 2018, 08:45

    дома Барса порвет как тузик грелку

    0
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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 21 февраля 2018, 00:39

    Если бы не идиот Кристенсен проиграла бы Барса да и Челси не повезло две штанги!!

    2
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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 21 февраля 2018, 00:28

    Челсюки обрезались как школьники. Ну как так можно.

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Михаил_Боярский 21 февраля 2018, 00:41

    а что тут удивляться ! такой же туринец конте выстроил автобус икарус и получил !! )))))))))))) хахааааа !

    -1
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    Рейтинг: +182

    KsiroN 21 февраля 2018, 00:23

    Чудо! Ошибка Челси против Барсы всегда чудо.

    1
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    Рейтинг: +585

    tilvan 21 февраля 2018, 00:20

    матчтв трансляция шлак

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 > tilvan 21 февраля 2018, 00:24

    Неужели все так плохо?

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 21 февраля 2018, 00:19

    Goooooooolaso Мессия

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 21 февраля 2018, 00:19

    великий лео распечатл челси !

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    Рейтинг: +102

    Shogun 21 февраля 2018, 00:18

    Андрес машина

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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 21 февраля 2018, 00:17

    верю и верил в Челси и буду верить))) в этом противостоянии

    -1
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    Рейтинг: +182

    KsiroN 21 февраля 2018, 00:11

    Осмелюсь сказать, шансов теперь ноль у Барсы, от Челси нельзя пропускать вообще. Чудом если только отыграют, даже дома.

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    Рейтинг: +102

    Shogun > KsiroN 21 февраля 2018, 00:20

    Ха-ха, у Барса шансов ноль, ты что куришь и какой ты после это фанат Барсы, очередной Глория и только

    4
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    Рейтинг: +182

    KsiroN > Shogun 21 февраля 2018, 00:26

    Челси редко ошибается против Барсы, если бы ты хоть немного разбирался в этом противостоянии знал бы.

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