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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Барселона
Челси - Барселона: обзор матча 20 февраля 2018
Челси
20.02.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
62'
Виллиан
75'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Барселона
90'
+2
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Иньеста
90'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Мората
86'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
С. Фабрегас
84'
Замена
А. Мората
️️️️
Педро
83'
Желтая карточка
А. Рюдигер
80'
76'
Желтая карточка
Л. Суарес
75'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
63'
Замена
А. Видаль
️️️️
Паулиньо
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
62'
29'
Желтая карточка
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
10
Азар
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
9
Педро
21
Мората
21
Мората
9
Педро
18
Паулиньо
22
Видаль
22
Видаль
18
Паулиньо
8
Иньеста
20
Гомеш
20
Гомеш
8
Иньеста
Остались в запасе
Челси
Барселона
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Челси - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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