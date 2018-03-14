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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Челси
Барселона - Челси: обзор матча 14 марта 2018
Барселона
14.03.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Челси
3'
Л. Месси
20'
У. Дембеле
63'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Челси
82'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
75'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
А. Видаль
️️️️
У. Дембеле
67'
67'
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
66'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
63'
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Бускетс
61'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Иньеста
56'
49'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
С. Роберто
22'
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
10
Дембеле
22
Видаль
22
Видаль
10
Дембеле
8
Иньеста
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Иньеста
5
Бускетс
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Бускетс
11
Мозес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
Остались в запасе
Барселона
Челси
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Барселона - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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