«Барселона» ищет нового вратаря после травмы тер Стегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор клуба Деку обсудили ситуацию с вратарской позицией в команде после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1) в минувшее воскресенье.

По ходу игры травмировался основной голкипер «блауграны» Марка-Андре тер Стеген. Из-за разрыва надколенной связки он пропустит остаток сезона.

По данным Marca, Флик и Деку настаивают на подписании голкипера, считая, что в оставшейся части сезона команда не справится, имея в распоряжении двух вратарей – Иньяки Пенью и Андера Астралагу. Еще один вратарь Диего Кочен также травмирован и может пропустить около месяца.

Ожидается, что сегодня Флик и Деку вновь обсудят ситуацию и определятся с профилем необходимого усиления. Все указывает на то, что трансфер произойдет в ближайшее время, но не исключено также подписание вратаря в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что Пенья может не продлить контракт с «Барселоной», истекающий в 2026 году, если клуб подпишет вратаря более высокого уровня.