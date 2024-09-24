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    «Барселона» ищет нового вратаря после травмы тер Стегена

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор клуба Деку обсудили ситуацию с вратарской позицией в команде после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1) в минувшее воскресенье.

    По ходу игры травмировался основной голкипер «блауграны» Марка-Андре тер Стеген. Из-за разрыва надколенной связки он пропустит остаток сезона.

    По данным Marca, Флик и Деку настаивают на подписании голкипера, считая, что в оставшейся части сезона команда не справится, имея в распоряжении двух вратарей – Иньяки Пенью и Андера Астралагу. Еще один вратарь Диего Кочен также травмирован и может пропустить около месяца.

    Ожидается, что сегодня Флик и Деку вновь обсудят ситуацию и определятся с профилем необходимого усиления. Все указывает на то, что трансфер произойдет в ближайшее время, но не исключено также подписание вратаря в зимнее трансферное окно.

    Также сообщается, что Пенья может не продлить контракт с «Барселоной», истекающий в 2026 году, если клуб подпишет вратаря более высокого уровня.

    • 25-летний Пенья вышел на замену по ходу игры с «Вильярреалом» вместо тер Стегена.
    • Его действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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    Источник: Marca

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    24.09.2024 13:09
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1727174219
    Неее. На Агкацева рот не разевайте...)
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