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    • Деку оценил переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» вместо «Барселоны»

    Деку оценил переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» вместо «Барселоны»

    Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что Лионель Месси давно планировал переехать в США.

    «Месси хотел переехать в США. Он давно это планировал. Но те два года в «ПСЖ», возможно, должны были быть двумя годами в «Барселоне». Я не участвовал в переговорах. Очевидно, что Месси – один из самых больших кумиров в истории клуба.

    Возвращение в «Барселону» было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но все сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», – сказал Деку.

    • Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года.
    • В текущем сезоне Лионель в 13 встречах забил 11 голов и сделал 5 передач

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    Источник: Marca

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