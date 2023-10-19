Деку оценил переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» вместо «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что Лионель Месси давно планировал переехать в США.

«Месси хотел переехать в США. Он давно это планировал. Но те два года в «ПСЖ», возможно, должны были быть двумя годами в «Барселоне». Я не участвовал в переговорах. Очевидно, что Месси – один из самых больших кумиров в истории клуба.

Возвращение в «Барселону» было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но все сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», – сказал Деку.