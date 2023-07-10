В «Барселоне» подтвердили подписание бразильского таланта

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб купил нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

«Я доволен этим трансфером. Мы заполучили очень хорошего игрока. Когда об этом объявят официально – это вопрос к клубу», – сказал Деку.