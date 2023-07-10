В «Барселоне» подтвердили подписание бразильского таланта

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб купил нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
«Я доволен этим трансфером. Мы заполучили очень хорошего игрока. Когда об этом объявят официально – это вопрос к клубу», – сказал Деку.
- В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.
- В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
- Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, срок контракта – «6+1», зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.
Источник: Diario Sport