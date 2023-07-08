«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего бразильца за 60+ миллионов

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб согласовал трансфер игрока за 30+31 миллионов евро.
Сначала стороны договорились, что сумма сделки составит 35+10 миллионов, но позднее условия изменились.
Бразилец заключит с «Барсой» контракт по схеме «6+1». Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год до уплаты налогов.
- В марте форвард дебютировал за сборную Бразилии.
- В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний Роке забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: Sport.es