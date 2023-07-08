«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего бразильца за 60+ миллионов

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб согласовал трансфер игрока за 30+31 миллионов евро.

Сначала стороны договорились, что сумма сделки составит 35+10 миллионов, но позднее условия изменились.

Бразилец заключит с «Барсой» контракт по схеме «6+1». Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год до уплаты налогов.