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    • «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего бразильца за 60+ миллионов

    «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего бразильца за 60+ миллионов

    Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону».

    Каталонский клуб согласовал трансфер игрока за 30+31 миллионов евро.

    Сначала стороны договорились, что сумма сделки составит 35+10 миллионов, но позднее условия изменились.

    Бразилец заключит с «Барсой» контракт по схеме «6+1». Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год до уплаты налогов.

    • В марте форвард дебютировал за сборную Бразилии.
    • В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний Роке забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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