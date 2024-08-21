Деку объяснил болельщику, почему Уильямса не будет в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопросы фаната клуба. «Блауграна» не смогла убедить перейти в команду вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

– Нико придет?

– Я хочу, чтобы он пришел, но он не хочет.

– Но кто-нибудь придет?

– Да.