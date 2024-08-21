Деку объяснил болельщику, почему Уильямса не будет в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопросы фаната клуба. «Блауграна» не смогла убедить перейти в команду вингера «Атлетика» Нико Уильямса.
– Нико придет?
– Я хочу, чтобы он пришел, но он не хочет.
– Но кто-нибудь придет?
– Да.
- 22-летний Уильямс провел в прошлом сезоне 37 матчей за «Атлетик», забил 8 голов, отдал 19 передач. Он также сыграл в 1 встрече в этом сезоне
- На Евро-2024 футболист провел 6 матчей за сборную Испании, забил 2 мяча, отдал 1 пас и был признан лучшим игроком финала.
Источник: страница Виктора Наварро в соцсети X