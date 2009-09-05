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    Деку - статистика

    Имя Андерсон
    Фамилия де Сауза
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 августа 1977 (45 лет)
    Рост 174
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2009 83' -90' Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
    14.11.2009 1' -85' Португалия 1:0 Босния и Герцеговина
    17'
    05.09.2009 1' -90' Дания 1:1 Португалия
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