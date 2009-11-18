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Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Португалия
Босния и Герцеговина - Португалия: обзор матча 18 ноября 2009
Босния и Герцеговина
18.11.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Португалия
57'
Р. Мейрелеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Португалия
+1
Замена
М. Велозу
️️️️
Лиедсон
Замена
Д. Берберович
️️️️
З. Байрамович
Замена
Деку
️️️️
Симау
Вторая желтая
С. Салихович
Замена
Эдиньо
️️️️
Нани
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 0:1!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Нани
Замена
З. Муслимович
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
С. Надаревич
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
С. Яхич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
0
Сеяд Салихович
ЛЗ
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
15
Санел Яхич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Златан Байрамович
ЛП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Блажевич
Португалия
5
Дуда
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
11
Симау
ЛВ
17
Нани
ЛВ
2
Бруну Алвеш
ОП
19
Тиагу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Джемал Берберович
ЦЗ
3
Дамир Мирвич
ЦЗ
2
Аднан Мравац
ЦЗ
0
Нинослав Миленкович
ЦЗ
8
Дарио Дамьянович
ОП
9
Златан Муслимович
ЦФ
Португалия
0
Энрике Илариу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
14
Эдиньо
ЦП
20
Деку
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-4-2
1
Хасаджич
0
Салихович
13
Надаревич
15
Яхич
23
Панджа
16
Байрамович
8
Медуньянин
10
Пьянич
17
Ибричич
11
Джеко
9
Ибишевич
4-1-2-2-1
3
Феррейра
3
Пепе
6
Карвалью
5
Дуда
2
Алвеш
19
Тиагу
0
Мейрелеш
11
Симау
17
Нани
9
Лиедсон
16
Байрамович
2
Берберович
2
Берберович
16
Байрамович
8
Медуньянин
9
Муслимович
9
Муслимович
8
Медуньянин
17
Нани
14
Эдиньо
14
Эдиньо
17
Нани
11
Симау
20
Деку
20
Деку
11
Симау
9
Лиедсон
4
Велозу
4
Велозу
9
Лиедсон
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Португалия
3
Дамир Мирвич
ЦЗ
2
Аднан Мравац
ЦЗ
0
Нинослав Миленкович
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
8
Дарио Дамьянович
ОП
Главный тренер
Мирослав Блажевич
0
Энрике Илариу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
3
Дамир Мирвич
ЦЗ
2
Аднан Мравац
ЦЗ
0
Нинослав Миленкович
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
8
Дарио Дамьянович
ОП
Остались в запасе
0
Энрике Илариу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Блажевич
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Босния и Герцеговина - Португалия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
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