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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Босния и Герцеговина
Португалия - Босния и Герцеговина: обзор матча 14 ноября 2009
Португалия
14.11.2009, суббота, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
33'
Б. Алвеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Босния и Герцеговина
Замена
У. Алмейда
️️️️
Симау
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Муратович
Замена
Тиагу
️️️️
Деку
Замена
З. Муслимович
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Нани
Желтая карточка
Э. Рахимич
Желтая карточка
С. Муратович
ГОЛ! 1:0!
Б. Алвеш
Пас отдал
Нани
18'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
Деку
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
5
Дуда
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Симау
(К)
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
2
Бруну Алвеш
ЦП
20
Деку
АП
9
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
0
Сеяд Салихович
ЛЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
13
Сафет Надаревич
ЦЗ
15
Санел Яхич
ПЗ
17
Сенияд Ибричич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ЦП
5
Самир Муратович
ЦП
10
Звездан Мисимович
ПП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Блажевич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
14
Эдиньо
ЦП
19
Тиагу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Джемал Берберович
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Златан Байрамович
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
9
Златан Муслимович
ЦФ
4-2-3-1
22
Эдуарду
5
Дуда
6
Карвалью
3
Пепе
3
Феррейра
0
Мейрелеш
2
Алвеш
11
Симау
20
Деку
17
Нани
9
Лиедсон
4-4-2
1
Хасаджич
15
Яхич
4
Спахич
13
Надаревич
0
Салихович
10
Мисимович
6
Рахимич
5
Муратович
17
Ибричич
11
Джеко
9
Ибишевич
17
Нани
0
Коэнтрау
0
Коэнтрау
17
Нани
20
Деку
19
Тиагу
19
Тиагу
20
Деку
11
Симау
9
Алмейда
9
Алмейда
11
Симау
5
Муратович
10
Пьянич
10
Пьянич
5
Муратович
10
Мисимович
9
Муслимович
9
Муслимович
10
Мисимович
Остались в запасе
Португалия
Босния и Герцеговина
14
Эдиньо
ЦП
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
2
Джемал Берберович
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Златан Байрамович
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Блажевич
Остались в запасе
14
Эдиньо
ЦП
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
Остались в запасе
2
Джемал Берберович
ЦЗ
1
Асмир Бегович
ВР
23
Борис Панджа
ПЗ
16
Златан Байрамович
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Мирослав Блажевич
Статистика матча Португалия - Босния и Герцеговина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
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