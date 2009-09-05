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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Португалия
Дания - Португалия: обзор матча 05 сентября 2009
Дания
05.09.2009, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
45'
Н. Бендтнер
88'
Лиедсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Португалия
Желтая карточка
С. Андерсен
ГОЛ! 1:1!
Лиедсон
Пас отдал
Нани
Замена
Н. Гомеш
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Нани
️️️️
Симау
Замена
В. Квист
️️️️
М. Сильбербауэр
Замена
Х. Норрегаард
️️️️
М. Йоргенсен
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
Лиедсон
Замена
Лиедсон
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Сильбербауэр
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андерс Кристенсен
ЦЗ
10
Деннис Роммедаль
ЛП
6
Ларс Якобсен
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Йон-Даль Томассон
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
22
Эдуарду
ВР
2
Бруну Алвеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
11
Симау
ЛВ
19
Тиагу
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
5
Дуда
ЦП
20
Деку
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Дания
22
Йеспер Кристиансен
ВР
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Йеспер Гронкьяер
ЛП
15
Хьялте Норрегаард
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
Португалия
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Манише
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Лиедсон
ЦФ
3-3-2
16
Андерсен
15
Сильбербауэр
13
Кристенсен
4
Кьер
10
Роммедаль
6
Якобсен
10
Йоргенсен
11
Бендтнер
9
Томассон
4-3-2-1
22
Эдуарду
5
Босингва
3
Пепе
6
Карвалью
2
Алвеш
19
Тиагу
0
Мейрелеш
5
Дуда
20
Деку
11
Симау
7
Роналду
10
Йоргенсен
15
Норрегаард
15
Норрегаард
10
Йоргенсен
8
Гронкьяер
8
Гронкьяер
15
Сильбербауэр
7
Квист
7
Квист
15
Сильбербауэр
11
Симау
17
Нани
17
Нани
11
Симау
0
Мейрелеш
21
Гомеш
21
Гомеш
0
Мейрелеш
19
Тиагу
9
Лиедсон
9
Лиедсон
19
Тиагу
Остались в запасе
Дания
Португалия
18
Сорен Ларсен
ЦФ
22
Йеспер Кристиансен
ВР
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
0
Манише
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
18
Сорен Ларсен
ЦФ
22
Йеспер Кристиансен
ВР
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
0
Манише
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Дания - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Паркен
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