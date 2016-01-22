Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Мортен Ольсен

    Тренер
    Имя Мортен
    Фамилия Ольсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 14 августа 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дания 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.03.2015 Франция 2 : 0 Дания
    25.03.2015 Дания 3 : 2 США
    08.06.2015 Дания 2 : 1 Черногория
    • Читайте нас: 
    11