Ольсен покинул пост главного тренера сборной Дании

Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен ушел из команды после непопадания на Евро-2016. Датчане по сумме двух матчей проиграли шведам с общим счетом 3:4.

«С федерацией футбола мы пришли к выводу, что нет смысла продолжать наше сотрудничество», – приводит слова Ольсена AFP.

Отметим, Ольсен руководил командой с 2000 года. При этом тренере датчане приняли участие в ЧМ-2002 и ЧМ-2010, а также выходили в финальную часть Евро-2004 и Евро-2012.

Всего под руководством Ольсена Дания провела 164 матча, в которых одержала 79 побед, 43 раза сыграла вничью и 42 раза проиграла.