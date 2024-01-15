Спортивный директор «Барселоны» оценил доверие к Хави после разгрома от «Реала»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Хави после поражения в финале Суперкубка Испании от «Реала» (1:4).

«Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем. Тяжелое поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с «Унионистас» [в Кубке Испании]», – сказал Деку.