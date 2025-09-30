В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что в планах клуба этим летом не было подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Мы никогда не гонялись за Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам, а не наоборот.

«Атлетик» должен задавать вопросы его агенту. Он даже не совсем соответствовал тому амплуа, что мы искали», – сказал Деку.