В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»

Сегодня, 08:48

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что в планах клуба этим летом не было подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Мы никогда не гонялись за Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам, а не наоборот.

«Атлетик» должен задавать вопросы его агенту. Он даже не совсем соответствовал тому амплуа, что мы искали», – сказал Деку.

  • В июле Уильямс подписал с «Атлетиком» контракт сроком до середины 2035 года.
  • В этом сезоне 23-летний игрок провел за клуб из Бильбао 3 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

