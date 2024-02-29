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  • Появились подробности встречи спортивного директора «Барселоны» с агентами Холанда

Появились подробности встречи спортивного директора «Барселоны» с агентами Холанда

29 февраля 2024, 10:45
4

Спортивный директор «Барселоны» Деку на встрече с футбольными агентами Рафаэлой Пиментой и Максвеллом разговаривали о будущем сразу нескольких известных игроков. Она проходила в ресторане «Суши 99» в столице Каталонии и продлилась три часа.

Главной темой встречи, было обсуждение возможного трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которого представляют агенты. Однако обсуждалось и будущее других клиентов Пименты, в частности защитника «Баварии» Маттейса де Лигта. Известными подопечными агента также являются полузащитник катарского «Аль-Араби» Марко Верратти и хавбек «Ювентуса» Поль Погба.

По данным журналиста Жерара Ромеро, также обсуждалась возможность продажи двух игроков «Барселоны», которые помогли бы клубу облегчить переход Холанда летом.

Кроме того, назначена дата встречи директора «Барселоны» с семьей Холанда, на которой стороны рассмотрят возможность переезда в Каталонию.

Учитывая финансовое состояние «блауграны», переход норвежской суперзвезды будет трудным, но не невозможным, считает Ромеро.

  • В этом сезоне 23-летний Холанд забил 27 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах за «Манчестер Сити».
  • Он играет за английский клуб с 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии».

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Источник: Barca Universal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Барселона Бавария Деку Погба Поль Верратти Марко де Лигт Матейс Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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Bozigit
1709195817
Интересно будет посмотреть за борьбой двух титанов Мбаппе и Холанда
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odessakmv
1709199514
а как же фейр-плей???
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Alex Flash
1709202942
Да,ему и в МС очень хорошо
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