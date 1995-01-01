Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их выгнали, потому что боялись, что сведут Месси»

Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как жил у Тьерри Анри и почему из каталонского клуба были проданы Роналдиньо и Деку.

«Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»?! Позвонил бы мне, я бы все объяснил!»

Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит. А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: «Набери». Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое!»

Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси».