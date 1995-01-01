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    Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их выгнали, потому что боялись, что сведут Месси»

    Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как жил у Тьерри Анри и почему из каталонского клуба были проданы Роналдиньо и Деку.

    «Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»?! Позвонил бы мне, я бы все объяснил!»

    Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит. А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: «Набери». Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое!»

    Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси».

    • Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год.
    • В 2008-м белорусский футболист перешел в «Барселону», откуда ушел в 2011-м.

    Источник: Voka TV

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +211

      Ашет Арбузян 6 минут назад

      об этом писали в 2008 году во многих журналах....Бомбардир....

      0
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      Рейтинг: +55

      fitt 19 минут назад

      Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Почему не вратарь? :)

      1
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      Рейтинг: +342

      fadda 50 минут назад

      Что такое "сведут"? Сведут...с ума? Сведут...в могилу? Что? Бомбардир, ты видимо гугл переводчиком пользуешься?)

      1
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      Рейтинг: +409

      KPCCSPB > fadda 47 минут назад

      Ага, наверное имелось в виду, что испортят его)

      2
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      Рейтинг: +10764

      bset > fadda 38 минут назад

      Судя по ссылке, интервью было на русском (максимум белорусском). Сам не люблю, какую дичь Бомбардир порой творит, но тут ты слишком придрался.

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