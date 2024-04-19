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    • Стали известны приоритеты «Барселоны» на трансферном рынке этим летом

    Стали известны приоритеты «Барселоны» на трансферном рынке этим летом

    Спортивный директор «Барселоны» Деку работает над сохранением в команде арендованных португальцев защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса.

    Также летом «блауграна» хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.

    Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков.

    Деку провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако пока никто из выбранных Деку игроков не захотел покинуть «Барселону».

    • 29-летний Канселу арендован каталонским клубом у «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел за команду 35 матчей, забил 4 гола и отдал 4 передачи.
    • 24-летний Феликс арендован у «Атлетико». В текущем сезоне он сыграл в 38 встречах, забил 10 мячей и сделал 6 передач.

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    Источник: Sport.es

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