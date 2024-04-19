Стали известны приоритеты «Барселоны» на трансферном рынке этим летом

Спортивный директор «Барселоны» Деку работает над сохранением в команде арендованных португальцев защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса.

Также летом «блауграна» хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.

Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков.

Деку провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако пока никто из выбранных Деку игроков не захотел покинуть «Барселону».