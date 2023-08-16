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    Деку назначен спортивным директором «Барселоны»

    Экс-футболист «Барселоны» Деку стал спортивным директором каталонского клуба.

    45-летний португалец заключил контракт с «Барсой» на три года. Он сменил в этой должности Матеу Алемани, который покинет клуб 2 сентября.

    «Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – говорится в заявлении «Барсы».

    • Деку играл за каталонцев в 2004-2008 годах (113 матчей в Примере, 11 голов).
    • После окончания карьеры в 2013 году португалец был агентом.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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