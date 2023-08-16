Деку назначен спортивным директором «Барселоны»

Экс-футболист «Барселоны» Деку стал спортивным директором каталонского клуба.

45-летний португалец заключил контракт с «Барсой» на три года. Он сменил в этой должности Матеу Алемани, который покинет клуб 2 сентября.

«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – говорится в заявлении «Барсы».