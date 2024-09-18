Жирков: «Деку в «Челси» говорил мне: «Я – русский, а ты нет!»

Юрий Жирков поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Челси».

Защитник играл за лондонский клуб 2009 по 2011 год.

Он взял с «Челси» АПЛ и Кубок Англии.

Затем Жирков ушел в «Анжи», хотя хотел перейти в «Спартак».

«Помню, меня все игроки «Челси» подкалывали. Особенно в тот день, когда приехал на базу клубную сдавать тест по английскому, чтобы продлить рабочую визу. Все говорили: «О, Юра! Сегодня экзамен!» В общем, это был такой стресс!

Больше всего общался с Браниславом Ивановичем и Петром Чехом. Они оба знают русский язык. Также дружил с Михаэлем Баллаком и Деку.

Сейчас матчи «Барселоны» смотрю, вижу, что португалец сидит в ложе «Камп Ноу», спортивный директор клуба. А я в Медиалиге тренируюсь (смеется).

А раньше вместе ехали в автобусе «Челси» после матча, и он мне предлагал выпить пива. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле ее выпивал, и все, не мог больше.

А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я – русский, а ты нет!» – рассказал Жирков.

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