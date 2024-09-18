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    Жирков: «Деку в «Челси» говорил мне: «Я – русский, а ты нет!»

    Юрий Жирков поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Челси».

    • Защитник играл за лондонский клуб 2009 по 2011 год.
    • Он взял с «Челси» АПЛ и Кубок Англии.
    • Затем Жирков ушел в «Анжи», хотя хотел перейти в «Спартак».

    «Помню, меня все игроки «Челси» подкалывали. Особенно в тот день, когда приехал на базу клубную сдавать тест по английскому, чтобы продлить рабочую визу. Все говорили: «О, Юра! Сегодня экзамен!» В общем, это был такой стресс!

    Больше всего общался с Браниславом Ивановичем и Петром Чехом. Они оба знают русский язык. Также дружил с Михаэлем Баллаком и Деку.

    Сейчас матчи «Барселоны» смотрю, вижу, что португалец сидит в ложе «Камп Ноу», спортивный директор клуба. А я в Медиалиге тренируюсь (смеется).

    А раньше вместе ехали в автобусе «Челси» после матча, и он мне предлагал выпить пива. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле ее выпивал, и все, не мог больше.

    А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я – русский, а ты нет!» – рассказал Жирков.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 14:02
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1726659224
    Бойцы вспоминают минувшие дни , и пиво ,которым напились они.. Жорик ,есть ещё чего проностальгировать?
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    Fju-2
    1726664663
    Тогда ещё Мага не знал, что через пару лет станет не русским, а дагестанцем)
    Ответить
    7:1
    1726667322
    откуда чех знает русский, и зачем?
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