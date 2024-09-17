Жирков рассказал, как его не отпустили в «Спартак»

Юрий Жирков подтвердил, что был готов в 2011 году перейти из «Челси» в «Спартак».
«У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».
Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили. Но не может же футболист, если у него нет ни одного предложения, а его в стан соперника зовут, закончить карьеру.
Например, всю жизнь отдал ЦСКА, оказался не нужен клубу, и у тебя есть одно предложение «Спартака». Не думаю, что игрок откажется», – сказал Жирков.
- «Анжи» выкупил защитника за 15 млн евро.
- После махачкалинского клуба он еще поиграл за «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- В 2023 году Жирков закончил карьеру.
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