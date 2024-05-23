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    Флик отказал «Челси» ради «Барселоны»

    Спортивный директор «Барселоны» Деку провел переговоры с бывшим главным тренером «Баварии» и сборной Германии Хансом-Дитером Фликом по поручению президента клуба Жоана Лапорты.

    По данным Mundo Deportivo, беседа прошла позитивно. Флик – основной кандидат на пост главного тренера «блауграны» в следующем сезоне. В его пользу, помимо прочего, говорит тот факт, что президент клуба предпочитает немецкую тренерскую школу. Немецкий специалист следит за развитием ситуации в «Барселоне» и ради этого отказал «Челси».

    На следующей неделе руководители сине-гранатовых проведут встречу с главным тренером Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество со специалистом.

    Ранее сообщалось, что Деку и координатор по футболу «Барселоны» Боян Кркич прилетели в Англию на переговоры с Фликом и его агентом Пини Захави. По информации Mundo Deportivo, это не соответствует действительности и личной встречи не было – состоялся только телефонный разговор Деку и Флика.

    Источник: Mundo Deportivo

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