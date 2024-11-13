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    Деку высказался о сравнениях Ямаля с Месси

    Спортивный директор «Барселоны» Деку не видит проблем в сравнении 17-летнего вингера команды Ламина Ямаля с экс-игроком «блауграны» 37-летним Лионелем Месси, выступающим ныне в «Интер Майами».

    – Сравнение Ламина и Месси – это хорошо, плохо или для вас это не имеет никакого значения?

    – У каждого своя история, сравнений быть не должно. Но я понимаю, что игроков «Барсы» сравнивают, футбол всегда таков. Чего-то нельзя делать? Это будет сделано. Кого-то не следует сравнивать? Сравнения будут.

    Мы не можем ничего сказать, потому что, в конце концов, это футбол, это эмоции, это страсть, и это нормально, когда люди говорят, сравнивают, вспоминают. Так было всегда, и это не изменится.

    Но Ламин уникален, это его жизнь, у него есть своя история, и единственное, что у них с Лео есть общего, – это то, что они играют за один клуб, и то, что они не по годам развиты, хотя и в разных аспектах.

    Лео приходил в клуб и начинал работать в более крепкой команде, а Ламин становится частью перестройки клуба. Это разные моменты. Но приятно, когда игрока с кем-то сравнивают, потому что видят в нем что-то хорошее.

    Я не думаю, что сравнения с Лео являются для него проблемой – скорее поводом для гордости. Я не знаю, хорошо это или плохо, все зависит от него. Он растет, и я не вижу в этом проблемы.

    • Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 16 матчей, забил 6 голов, отдал 8 передач.
    • Месси дебютировал за каталонцев в октябре 2004 года в возрасте 17 лет.

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    Источник: Mundo Deportivo

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