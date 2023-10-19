Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • В «Барселоне» рассказали, когда пройдет прощальный матч Месси

    В «Барселоне» рассказали, когда пройдет прощальный матч Месси

    Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможность проведения прощального матча нападающего Лионеля Месси за испанский клуб.

    «Месси – самый большой кумир в истории «Барселоны». Да, в клубе были такие футболисты, как Роналдо и Кройф. Но Месси, пожалуй, величайший. Я думаю, что прощальный матч пройдет на новом стадионе, когда он будет готов», – заявил Деку Lance.

    • Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год.
    • По истечении контракта с испанским клубом аргентинец перешел в ПСЖ.
    • Сейчас Лионель выступает за «Интер Майами». Контракт футболиста с клубом Дэвида Бекхэма рассчитан до 31 декабря 2025 года.

    Новости по теме
    В «Ростове» рассказали о требовании Карпина приобрести Хави и Иньесту 4
    «Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом группы Rolling Stones
    Деку оценил переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» вместо «Барселоны»
    Источник: Lance

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+