В «Барселоне» рассказали, когда пройдет прощальный матч Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможность проведения прощального матча нападающего Лионеля Месси за испанский клуб.

«Месси – самый большой кумир в истории «Барселоны». Да, в клубе были такие футболисты, как Роналдо и Кройф. Но Месси, пожалуй, величайший. Я думаю, что прощальный матч пройдет на новом стадионе, когда он будет готов», – заявил Деку Lance.