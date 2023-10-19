В «Барселоне» рассказали, когда пройдет прощальный матч Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможность проведения прощального матча нападающего Лионеля Месси за испанский клуб.
«Месси – самый большой кумир в истории «Барселоны». Да, в клубе были такие футболисты, как Роналдо и Кройф. Но Месси, пожалуй, величайший. Я думаю, что прощальный матч пройдет на новом стадионе, когда он будет готов», – заявил Деку Lance.
- Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год.
- По истечении контракта с испанским клубом аргентинец перешел в ПСЖ.
- Сейчас Лионель выступает за «Интер Майами». Контракт футболиста с клубом Дэвида Бекхэма рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Источник: Lance