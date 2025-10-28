Глебов впервые прокомментировал стычку с Рассказовым

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о конфликте с защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым во время матча 13-го тура РПЛ.

Драка едва не случилась на 55-й минуте.

Глебов запрыгнул на спину Рассказову. Защитник «Крыльев» в ответ дважды повалил соперника на газон.

Оба участника стычки получили по желтой карточке.

«Виноват. Ну просто больше разозлился из-за того, что он меня выкинул.

Я как бы понимаю, что, наверное, не надо было прыгать, но я не висел на нeм, просто, ну, пытался достать мяч, а он сделал такой борцовский приeм, это не понравилось. А дальше уже ситуация, что все подбежали и… Так получилось.

Игровая ситуация? Да, да, если увижу его сейчас, спокойно подойду и извинюсь, потому что сразу в момент понял, что не надо было прыгать. Получил жeлтую заслуженно», – заявил Глебов.