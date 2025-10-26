Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о стычке Николая Рассказова и Кирилла Глебова во время матча с ЦСКА (0:1).
«Я был за спиной у ребят, когда происходил этот эпизод, и увидел, как Глебов прыгает на спину Рассказову. Конечно, многие побежали заступаться за одноклубников.
Когда происходят такие драки – это нормальное явление в футболе», – сказал Костанца.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Единственный гол у ЦСКА забил Матвей Лукин, защитник.
- ЦСКА поднялся на 1-е место.
Источник: «Советский спорт»