Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о стычке Николая Рассказова и Кирилла Глебова во время матча с ЦСКА (0:1).

«Я был за спиной у ребят, когда происходил этот эпизод, и увидел, как Глебов прыгает на спину Рассказову. Конечно, многие побежали заступаться за одноклубников.

Когда происходят такие драки – это нормальное явление в футболе», – сказал Костанца.