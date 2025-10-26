Лукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал конфликт игроков во время матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

Драка едва не случилась на 55-й минуте.

Армеец Кирилл Глебов запрыгнул на спину Николаю Рассказову.

Защитник «Крыльев» в ответ дважды повалил соперника на газон.

Оба участника стычки получили по желтой карточке.

– Что за стычка была между Глебовым и Рассказовым?

– Видел, что Глебова толкнули. Никому не позволю толкать нашего игрока. Пацана в два раза меньше пихать неправильно. Я всегда за наших.