Лукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал конфликт игроков во время матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
- Драка едва не случилась на 55-й минуте.
- Армеец Кирилл Глебов запрыгнул на спину Николаю Рассказову.
- Защитник «Крыльев» в ответ дважды повалил соперника на газон.
- Оба участника стычки получили по желтой карточке.
– Что за стычка была между Глебовым и Рассказовым?
– Видел, что Глебова толкнули. Никому не позволю толкать нашего игрока. Пацана в два раза меньше пихать неправильно. Я всегда за наших.
Источник: «Матч ТВ»