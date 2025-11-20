Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого российского игрока, выступающего в РПЛ.
На премию «Первая пятерка» от Детской футбольной лиги номинированы 16 футболистов:
- Ульви Бабаев («Динамо»)
- Дмитрий Васильев («Зенит» / «Сочи»)
- Кирилл Глебов (ЦСКА)
- Матвей Кисляк (ЦСКА)
- Матвей Лукин (ЦСКА)
- Данила Годяев («Локомотив»)
- Абдулпаша Джабраилов («Динамо Мх»)
- Игорь Дмитриев («Крылья Советов» / «Спартак»)
- Андрей Ивлев («Факел» / «Пари НН»)
- Максим Шнапцев («Пари НН»)
- Данила Козлов («Краснодар»)
- Иван Лепский («Динамо» / «Крылья Советов»)
- Вадим Раков («Локомотив» / «Крылья Советов»)
- Дмитрий Пестряков («Акрон»)
- Илья Рожков («Рубин»)
- Даниил Шанталий («Ростов»)
В 2024 году награду получил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Источник: сайт Детской футбольной лиги