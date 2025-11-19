Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Парагвай
Мексика - Парагвай: онлайн-трансляция 19 ноября 2025
Мексика
19.11.2025, среда, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Парагвай
Матч
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Парагвай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Мексика
Парагвай
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
Вчера, 09:48
Вчера, 09:48
10
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
10 сентября, 08:15
10 сентября, 08:15
1
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
6 сентября, 00:48
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
5 сентября, 07:09
5 сентября, 07:09
Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
11 июля, 20:32
11 июля, 20:32
2
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
11 июля, 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
7 июля, 07:53
7 июля, 07:53
Прогноз на точный счeт матча США – Мексика: финал Кубка КОНКАКАФ, 7 июля 2025
6 июля, 12:21
6 июля, 12:21
США – Мексика: прогноз на матч 7 июля с 65% вероятностью захода ставки
6 июля, 09:32
6 июля, 09:32
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
Вчера, 09:48
10
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
10 сентября, 08:15
1
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
5 сентября, 07:09
Стал известен соперник сборной России на 2026-й год
30 мая, 20:12
30 мая, 20:12
2
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
08.10.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
- : -
09.10.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
09.10.2025
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
- : -
09.10.2025
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
- : -
09.10.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
08.10.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
- : -
09.10.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
09.10.2025
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
- : -
09.10.2025
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
- : -
09.10.2025
Бахрейн
Последние матчи
Все
Мексика
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перу
0 : 1
10.09.2025
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
07.09.2025
Япония
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Парагвай
0 : 0
05.09.2025
Эквадор
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
07.09.2025
Япония
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Мексика
1 : 0
03.07.2025
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перу
0 : 1
10.09.2025
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Парагвай
0 : 0
05.09.2025
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Бразилия
1 : 0
11.06.2025
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Парагвай
2 : 0
06.06.2025
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Колумбия
2 : 2
26.03.2025
Парагвай
