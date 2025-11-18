Введите ваш ник на сайте
Мексика – Парагвай: прогноз и ставки на матч 19 ноября 2025 с коэффициентом 2.2

18 ноября 2025 10:20
Мексика - Парагвай
19 нояб. 2025, среда 04:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа Мексики
Сделать ставку

19 ноября Мексика примет Парагвай в товарищеском матче, который стал важным отрезком для обеих сборных в рамках подготовки к будущим турнирам. Обе команды находятся в игровом поиске: Мексика не может победить уже пять матчей подряд, а Парагвай также испытывает трудности, проигрывая и допуская ошибки в обороне. Несмотря на статус товарищеской игры, встреча обещает стать насыщенной за счет схожей динамики обеих сборных.

Мексика

В предыдущей игре Мексика сыграла 0:0 с Уругваем, показав более аккуратную игру в обороне. Тем не менее команда остается нестабильной: семь пропущенных мячей за пять игр, а также лишь три забитых гола – это отражение глубокой кризисной фазы в атаке. Мексика создает моменты эпизодически, однако реализует их не лучшим образом. Важным фактором остается и серия из пяти матчей без побед, что оказывает психологическое давление. Тем не менее сборная остается достаточно организованной, чтобы контролировать темп игры на домашнем поле.

Парагвай

Парагвай подходит к матчу с поражением от США (1:2). Команда забивает в последних трех матчах, но столь же регулярно пропускает – шесть голов за пять встреч. Игра Парагвая во многом строится на вертикальных атаках и попытках быстро перейти в переднюю линию. Однако недостатки при позиционной обороне и слабая компактность между линиями часто приводят к угрозам у собственных ворот. Парагвай не может победить три матча подряд, что также отражает общую нестабильность.

Факты о командах

Мексика

  • Не выигрывает пять матчей подряд
  • 0.60 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.40 пропущенных в среднем
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Парагвай

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 0.80 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.20 пропущенных в среднем
  • Не может выиграть 3 последних матча

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
9
Забитых мячей
4
1.8
В среднем за матч
0.8
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:4
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 1
01.09.2022
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Парагвай
2 : 4
27.03.2019
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
29.05.2016
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
01.04.2015
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
3 : 1
26.03.2011
Парагвай

Прогноз на матч Мексика – Парагвай

Обе сборные находятся в поиске оптимального состава и структуры игры, что отражается в статистике последних встреч. Мексика выглядит чуть более организованной и уверенной на своем поле, но при этом испытывает серьезные трудности в атаке. Парагвай часто действует рискованно, создавая моменты, но пропуская в ответ из-за ошибок в обороне. Ожидается осторожный матч, где обе команды постараются минимизировать риски. В такой динамике предпочтение склоняется в пользу Мексики, которая способна контролировать темп и использовать нестабильность соперника. При этом низкая реализация и аккуратность в середине поля подталкивают к варианту с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа Мексики – коэффициент 2.2
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.63

2.20
Победа Мексики
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Парагвай Мексика
