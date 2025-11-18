Мексика – Парагвай: прогноз и ставки на матч 19 ноября 2025 с коэффициентом 2.2

19 ноября Мексика примет Парагвай в товарищеском матче, который стал важным отрезком для обеих сборных в рамках подготовки к будущим турнирам. Обе команды находятся в игровом поиске: Мексика не может победить уже пять матчей подряд, а Парагвай также испытывает трудности, проигрывая и допуская ошибки в обороне. Несмотря на статус товарищеской игры, встреча обещает стать насыщенной за счет схожей динамики обеих сборных.

Мексика

В предыдущей игре Мексика сыграла 0:0 с Уругваем, показав более аккуратную игру в обороне. Тем не менее команда остается нестабильной: семь пропущенных мячей за пять игр, а также лишь три забитых гола – это отражение глубокой кризисной фазы в атаке. Мексика создает моменты эпизодически, однако реализует их не лучшим образом. Важным фактором остается и серия из пяти матчей без побед, что оказывает психологическое давление. Тем не менее сборная остается достаточно организованной, чтобы контролировать темп игры на домашнем поле.

Парагвай

Парагвай подходит к матчу с поражением от США (1:2). Команда забивает в последних трех матчах, но столь же регулярно пропускает – шесть голов за пять встреч. Игра Парагвая во многом строится на вертикальных атаках и попытках быстро перейти в переднюю линию. Однако недостатки при позиционной обороне и слабая компактность между линиями часто приводят к угрозам у собственных ворот. Парагвай не может победить три матча подряд, что также отражает общую нестабильность.

Факты о командах

Мексика

Не выигрывает пять матчей подряд

0.60 гола в среднем за последние 5 игр

1.40 пропущенных в среднем

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Парагвай

Пропускает в 3 последних матчах

0.80 гола в среднем за последние 5 игр

1.20 пропущенных в среднем

Не может выиграть 3 последних матча

Прогноз на матч Мексика – Парагвай

Обе сборные находятся в поиске оптимального состава и структуры игры, что отражается в статистике последних встреч. Мексика выглядит чуть более организованной и уверенной на своем поле, но при этом испытывает серьезные трудности в атаке. Парагвай часто действует рискованно, создавая моменты, но пропуская в ответ из-за ошибок в обороне. Ожидается осторожный матч, где обе команды постараются минимизировать риски. В такой динамике предпочтение склоняется в пользу Мексики, которая способна контролировать темп и использовать нестабильность соперника. При этом низкая реализация и аккуратность в середине поля подталкивают к варианту с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки