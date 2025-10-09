Введите ваш ник на сайте
Япония – Парагвай: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.82

09 октября 2025 8:07
Япония - Парагвай
10 окт. 2025, пятница 13:20 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа Японии
Сделать ставку

10 октября в Суйте на стадионе Panasonic Stadium пройдет товарищеский матч между сборными Японии и Парагвая. Встреча станет проверкой сил перед продолжением отборочного цикла – обе команды сейчас находятся в хорошей форме и способны показать содержательный футбол.

Япония

Сборная Японии продолжает курс на обновление состава, совмещая дисциплинированную игру в обороне с динамичной атакой. Несмотря на поражение от США (0:2), команда Мориясу остается одним из самых стабильных коллективов Азии. В последних пяти встречах Япония забила 9 голов и пропустила лишь 3, при этом не проигрывает в пяти из семи последних матчей.Особенностью японской игры остается высокий темп и активное использование флангов. Команда делает ставку на скоростные атаки и резкий прессинг в середине поля. При этом оборона выглядит надежно: в среднем за матч японцы пропускают всего 0.6 гола. Учитывая домашнее поле, именно Япония будет владеть инициативой и создавать больше опасных моментов.

Парагвай

Парагвай показывает крепкий уровень игры в обороне и по южноамериканской традиции делает ставку на физическую борьбу. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, при этом в пяти последних встречах пропустила лишь трижды. Последние результаты подтверждают, что Парагвай умеет нейтрализовать атакующих соперников – ничьи с Эквадором (0:0) и Колумбией (2:2), минимальные поражения от Бразилии и США.Однако с атакой есть трудности: команда редко забивает больше одного мяча за игру. Средний показатель результативности – 1.0 гол за матч. В условиях выезда против организованной японской обороны гостям придется играть вторым номером и уповать на стандарты.

Факты о командах

Япония

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • 3 сухих матча за последние 5 встреч

Парагвай

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает не более одного мяча в 6 последних встречах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
2.67
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
4 : 1
02.06.2022
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
4 : 2
12.06.2018
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 0
29.06.2010
Япония

Прогноз на матч Япония – Парагвай

Обе команды подходят к матчу с сильными линиями обороны и низкой результативностью соперников. Япония будет владеть мячом и искать быстрые прорывы, тогда как Парагвай, вероятно, сосредоточится на обороне и контратаках. Хозяева должны контролировать темп и создавать больше опасных ситуаций, однако пробить оборону южноамериканцев будет непросто.Сценарий матча склоняется к осторожному началу с акцентом на позиционные атаки и постепенное наращивание темпа. Япония имеет все шансы добиться победы, но крупного счeта ожидать не стоит. Оптимально рассмотреть ставки на победу хозяев с небольшим тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Японии – коэффициент 1.82
  • Ничья в первом тайме – коэффициент 2.10

1.82
Победа Японии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Парагвай Япония
Рекомендуем
18+
