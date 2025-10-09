10 октября в Суйте на стадионе Panasonic Stadium пройдет товарищеский матч между сборными Японии и Парагвая. Встреча станет проверкой сил перед продолжением отборочного цикла – обе команды сейчас находятся в хорошей форме и способны показать содержательный футбол.

Япония

Сборная Японии продолжает курс на обновление состава, совмещая дисциплинированную игру в обороне с динамичной атакой. Несмотря на поражение от США (0:2), команда Мориясу остается одним из самых стабильных коллективов Азии. В последних пяти встречах Япония забила 9 голов и пропустила лишь 3, при этом не проигрывает в пяти из семи последних матчей.Особенностью японской игры остается высокий темп и активное использование флангов. Команда делает ставку на скоростные атаки и резкий прессинг в середине поля. При этом оборона выглядит надежно: в среднем за матч японцы пропускают всего 0.6 гола. Учитывая домашнее поле, именно Япония будет владеть инициативой и создавать больше опасных моментов.

Парагвай

Парагвай показывает крепкий уровень игры в обороне и по южноамериканской традиции делает ставку на физическую борьбу. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, при этом в пяти последних встречах пропустила лишь трижды. Последние результаты подтверждают, что Парагвай умеет нейтрализовать атакующих соперников – ничьи с Эквадором (0:0) и Колумбией (2:2), минимальные поражения от Бразилии и США.Однако с атакой есть трудности: команда редко забивает больше одного мяча за игру. Средний показатель результативности – 1.0 гол за матч. В условиях выезда против организованной японской обороны гостям придется играть вторым номером и уповать на стандарты.

Факты о командах

Япония

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

3 сухих матча за последние 5 встреч

Парагвай

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 1.00 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)

Пропускает не более одного мяча в 6 последних встречах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч Япония – Парагвай

Обе команды подходят к матчу с сильными линиями обороны и низкой результативностью соперников. Япония будет владеть мячом и искать быстрые прорывы, тогда как Парагвай, вероятно, сосредоточится на обороне и контратаках. Хозяева должны контролировать темп и создавать больше опасных ситуаций, однако пробить оборону южноамериканцев будет непросто.Сценарий матча склоняется к осторожному началу с акцентом на позиционные атаки и постепенное наращивание темпа. Япония имеет все шансы добиться победы, но крупного счeта ожидать не стоит. Оптимально рассмотреть ставки на победу хозяев с небольшим тоталом.

Рекомендованные ставки