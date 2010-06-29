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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Парагвай - Япония
Парагвай - Япония: обзор матча 29 июня 2010
Парагвай
29.06.2010, вторник, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Япония
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Япония
ГОЛ!
О. Кардосо
5:3
ГОЛ!
К. Хонда
4:3
ГОЛ!
Н. Вальдес
4:2
Пенальти не реализован!
Ю. Комано
ГОЛ!
К. Риверос
3:2
ГОЛ!
М. Хасебе
2:2
ГОЛ!
Л. Барриос
2:1
ГОЛ!
Я. Эндо
1:1
ГОЛ!
Э. Баррето
1:0
Желтая карточка
К. Риверос
118'
114'
Желтая карточка
Я. Эндо
106'
Замена
К. Тамада
️️️️
Й. Окубо
Замена
О. Кардосо
️️️️
Р. Санта Крус
+5
+3
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
К. Накамура
️️️️
Ю. Абе
Замена
Э. Баррето
️️️️
Н. Ортигоса
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Э. Бенитес
Желтая карточка
Д. Мацуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
16
Кристиан Риверос
ЦП
13
Энрике Вера
ЦП
11
Эдгар Бенитес
ЛФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роке Санта Крус
РФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
4
Тулио
ЦЗ
22
Юджи Наказава
ЦЗ
3
Юичи Комано
ПЗ
2
Юки Абе
ОП
8
Дайсуке Мацуи
ЦП
7
Ясухито Эндо
ЦП
4
Кейсуке Хонда
АП
0
Йошито Окубо
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Парагвай
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Япония
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
10
Шунсуке Накамура
АП
12
Кишо Яно
ЦФ
11
Кейджи Тамада
ЦФ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-3
1
Вильяр
3
Морель
14
Да Силва
5
Алькарас
6
Бонет
21
Ортигоса
16
Риверос
13
Вера
11
Бенитес
8
Барриос
9
Санта Крус
3-3-2-1-1
1
Кавашима
17
Хасебе
4
Тулио
22
Наказава
3
Комано
2
Абе
5
Нагатомо
8
Мацуи
7
Эндо
4
Хонда
0
Окубо
21
Ортигоса
8
Баррето
8
Баррето
21
Ортигоса
9
Санта Крус
7
Кардосо
7
Кардосо
9
Санта Крус
11
Бенитес
18
Вальдес
18
Вальдес
11
Бенитес
0
Окубо
11
Тамада
11
Тамада
0
Окубо
2
Абе
14
Накамура
14
Накамура
2
Абе
8
Мацуи
18
Оказаки
18
Оказаки
8
Мацуи
Остались в запасе
Парагвай
Япония
22
Альдо Бобадилья
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Херардо Мартино
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
12
Кишо Яно
ЦФ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Остались в запасе
22
Альдо Бобадилья
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Хонатан Сантана
ПП
Остались в запасе
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
12
Кишо Яно
ЦФ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Такеши Окада
Статистика матча Парагвай - Япония
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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