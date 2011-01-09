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    Такеши Окада

    Тренер
    Имя Такеши
    Фамилия Окада
    Гражданство Япония
    Дата рождения 25 августа 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Япония 6 4 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.01.2011 Япония 1 : 1 Иордания
    13.01.2011 Сирия 1 : 2 Япония
    17.01.2011 Саудовская Аравия 0 : 5 Япония
    21.01.2011 Япония 3 : 2 Катар
    25.01.2011 Япония 2(3) : 2(0) Южная Корея
    29.01.2011 Австралия 0 : 1 Япония
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