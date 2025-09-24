Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

Сегодня, 09:48
7

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес представил главе ФИФА Джанни Инфантино проект увеличения числа участников чемпионата мира-2030 с 48 до 64 команд.

Организаторами ЧМ-2030 ранее были назначены Испания, Португалия и Марокко, которые примут большую часть турнира, а также Аргентина, Уругвай и Парагвай – они должны принять по 1 матчу. В случае, если предложение о расширении турнира будет одобрено ФИФА, южноамериканские страны примут большее количество игр. Всего на ЧМ с 64 командами должно быть сыграно 128 поединков.

  • На встрече Домингеса с Инфантино в Нью-Йорке присутствовали президенты Парагвая и Уругвая Сантьяго Пенья и Яманду Орси, президенты футбольных федераций Аргентины и Уругвая, а также генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрeм.
  • На ЧМ-2022 в последний раз участвовали 32 команды. На ЧМ-2026 выступит 48 сборных.

Еще по теме:
Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения 8
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года 1
В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин 7
Источник: ESPN
Аргентина Уругвай Парагвай Инфантино Джанни
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1758697174
Зачем? Будет больше "проходных" матчей, уровень команд снизится.
Ответить
Феликс Михайлов
1758697195
А в 2034 году - 128 команд.
Ответить
темирхан
1758697629
а что мелочится! уберем отборочный турнир и на ЧМ пустим все 200 стран! что выдумывать то!
Ответить
...уефан
1758697995
...у топовых сборных будут вторые и третьи команды, три Бразилии, пару Аргентин ну, и по-списку далее...
Ответить
Интерес
1758699362
ВСеленский мусор поплыл по волнам футбола давно и неукротимо.
Ответить
Цугундeр
1758700666
"Танцуют Все!"(с)
Ответить
Niklas80
1758701514
Я отказываюсь смотреть такую галиматью.
Ответить
Главные новости
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
1
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
1
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
2
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
09:48
7
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Все новости
Все новости
Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ
11:23
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
10:50
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
10:19
2
ВидеоКоманда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока
09:30
2
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
09:00
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Вингер «Арсенала» выбыл на 2 месяца из-за травмы
08:30
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
08:09
Корнеев объяснил, почему «Динамо» стоит доверять Карпину
07:50
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
01:15
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Клуб Второй лиги сменит название и город
00:48
4
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
00:32
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
00:24
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
00:18
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
2
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
Вчера, 23:59
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:54
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
1
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 23:23
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
Вчера, 23:07
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
Вчера, 22:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 