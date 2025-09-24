ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес представил главе ФИФА Джанни Инфантино проект увеличения числа участников чемпионата мира-2030 с 48 до 64 команд.

Организаторами ЧМ-2030 ранее были назначены Испания, Португалия и Марокко, которые примут большую часть турнира, а также Аргентина, Уругвай и Парагвай – они должны принять по 1 матчу. В случае, если предложение о расширении турнира будет одобрено ФИФА, южноамериканские страны примут большее количество игр. Всего на ЧМ с 64 командами должно быть сыграно 128 поединков.