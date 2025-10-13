Южная Корея – Парагвай: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.90

14 октября на стадионе «Сеул Стэдиум» состоится товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Парагвая. Для хозяев это возможность восстановить уверенность после неудачи с Бразилией, а гости постараются продлить серию без поражений.

Южная Корея

Команда остро нуждается в положительном результате после поражения 0:5 от Бразилии. За последние пять матчей корейцы забили 6 мячей и пропустили 8. Средняя результативность – 1,2 гола за игру, но оборона остаeтся слабым местом. Южная Корея активно играет на флангах и делает ставку на быстрый темп, однако при сильном прессинге часто теряет контроль.

Парагвай

Парагвай продолжает впечатлять стабильностью – не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. В пяти последних встречах команда забила 5 мячей и пропустила всего 3. Средняя пропускаемость – 0,6 гола за игру. Коллектив надeжен в обороне и редко допускает провалы, предпочитая прагматичный футбол и игру вторым номером.

Факты о командах

Южная Корея

6 голов за 5 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Играет активно на флангах

Поддержка домашних трибун

Парагвай

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено

Пропускает не более 1 гола в 6 из 7 встреч

5 голов за 5 последних игр

Надeжная оборона и акцент на стандартах

Прогноз на матч Южная Корея – Парагвай

Обе сборные сыграют осторожно. Южная Корея попробует действовать первым номером, но Парагвай умеет гасить темп и ловить соперника на ошибках. Вероятно, матч получится плотным и с минимумом моментов, где инициативой будет владеть хозяева, но без ярко выраженного преимущества.

Рекомендованные ставки