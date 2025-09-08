10 сентября на Estadio Monumental Banco Pichincha Эквадор примет Аргентину в 18-м туре квалификации чемпионата мира. Хозяева борются за место в топ-4, гости уже гарантировали лидерство и демонстрируют лучшую атаку турнира.

Эквадор

После 17 туров Эквадор набрал 26 очков и занимает 4-е место. Команда идeт серией ничьих в квалификации, играет осторожно и надeжно в обороне. В последних четырeх матчах не пропускает, а в пяти последних встречах забила лишь дважды. Лучший бомбардир Эннер Валенсия (8 голов в 20 матчах) остаeтся главной фигурой атаки, но команде не хватает разнообразия в завершающей стадии. Эквадор предпочитает плотную игру в центре и делает ставку на стандарты, однако низкая результативность остаeтся проблемой.

Аргентина

Сборная лидирует в отборе: 38 очков после 17 туров, лучшая разница мячей и серия без поражений. Команда забивает в 12 матчах квалификации подряд и уверенно контролирует ход игр. За последние пять встреч – 10 забитых и только 2 пропущенных. Лионель Месси (16 голов в 25 матчах) по-прежнему главный двигатель атаки, создающий моменты с игры и со стандартов. Аргентина действует гибко: использует позиционные атаки, быстрые переходы и прессинг средней высоты, при этом почти не допускает ошибок в защите.

Факты о командах

Эквадор

26 очков, 4-е место после 17 туров

4 ничьих подряд в квалификации

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 0.40 забитого и 0.20 пропущенного за игру (последние 5)

Аргентина

38 очков, 1-е место, серия без поражений

Забивает в 12 матчах квалификации подряд

10 голов и 2 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 2.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5)

Прогноз на матч

Эквадор выстраивает игру вокруг дисциплины и низкого риска, что делает его матчи малорезультативными. Аргентина же сочетает надeжность в обороне с высокой эффективностью в атаке. Вероятный сценарий – гости возьмут мяч под контроль, создадут моменты через фланги и стандарты, тогда как Эквадор сосредоточится на защите и редких контратаках. С учeтом текущей формы Аргентина выглядит стабильнее и должна подтвердить статус фаворита, а общий голевой фон встречи останется умеренным.

Рекомендованные ставки