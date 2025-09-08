Введите ваш ник на сайте
Эквадор – Аргентина: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

08 сентября 2025 10:00
Эквадор - Аргентина
10 сент. 2025, среда 02:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Аргентины
Сделать ставку

10 сентября на Estadio Monumental Banco Pichincha Эквадор примет Аргентину в 18-м туре квалификации чемпионата мира. Хозяева борются за место в топ-4, гости уже гарантировали лидерство и демонстрируют лучшую атаку турнира.

Эквадор

После 17 туров Эквадор набрал 26 очков и занимает 4-е место. Команда идeт серией ничьих в квалификации, играет осторожно и надeжно в обороне. В последних четырeх матчах не пропускает, а в пяти последних встречах забила лишь дважды. Лучший бомбардир Эннер Валенсия (8 голов в 20 матчах) остаeтся главной фигурой атаки, но команде не хватает разнообразия в завершающей стадии. Эквадор предпочитает плотную игру в центре и делает ставку на стандарты, однако низкая результативность остаeтся проблемой.

Аргентина

Сборная лидирует в отборе: 38 очков после 17 туров, лучшая разница мячей и серия без поражений. Команда забивает в 12 матчах квалификации подряд и уверенно контролирует ход игр. За последние пять встреч – 10 забитых и только 2 пропущенных. Лионель Месси (16 голов в 25 матчах) по-прежнему главный двигатель атаки, создающий моменты с игры и со стандартов. Аргентина действует гибко: использует позиционные атаки, быстрые переходы и прессинг средней высоты, при этом почти не допускает ошибок в защите.

Факты о командах

Эквадор

  • 26 очков, 4-е место после 17 туров
  • 4 ничьих подряд в квалификации
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забитого и 0.20 пропущенного за игру (последние 5)

Аргентина

  • 38 очков, 1-е место, серия без поражений
  • Забивает в 12 матчах квалификации подряд
  • 10 голов и 2 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 2.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5)

Личные встречи
14% (2)
29% (4)
57% (8)
9
Забитых мячей
24
0.64
В среднем за матч
1.71
2:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Эквадор
1 : 0
10.09.2025
Аргентина
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
1 : 1
05.07.2024
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
1 : 0
10.06.2024
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Аргентина
1 : 0
08.09.2023
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Эквадор
1 : 1
30.03.2022
Аргентина
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
3 : 0
04.07.2021
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Аргентина
1 : 0
09.10.2020
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
6 : 1
13.10.2019
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Эквадор
1 : 3
11.10.2017
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Аргентина
0 : 2
09.10.2015
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
2 : 1
01.04.2015
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
0 : 0
16.11.2013
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 14 тур
Эквадор
1 : 1
12.06.2013
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 5 тур
Аргентина
4 : 0
03.06.2012
Эквадор
Показать все

Прогноз на матч

Эквадор выстраивает игру вокруг дисциплины и низкого риска, что делает его матчи малорезультативными. Аргентина же сочетает надeжность в обороне с высокой эффективностью в атаке. Вероятный сценарий – гости возьмут мяч под контроль, создадут моменты через фланги и стандарты, тогда как Эквадор сосредоточится на защите и редких контратаках. С учeтом текущей формы Аргентина выглядит стабильнее и должна подтвердить статус фаворита, а общий голевой фон встречи останется умеренным.

Рекомендованные ставки

  • Победа Аргентины – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.70
  • Обе не забьют (нет) – коэффициент 1.72

1.75
Победа Аргентины
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Эквадор
Рекомендуем
18+
