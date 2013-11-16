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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Аргентина
Эквадор - Аргентина: обзор матча 16 ноября 2013
Эквадор
16.11.2013, суббота, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эквадор - Аргентина
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
14.11.2026
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3 : 0
24.09.2026
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2 : 0
01.07.2026
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25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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