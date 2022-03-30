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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Аргентина
Эквадор - Аргентина: обзор матча 30 марта 2022
Эквадор
30.03.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Аргентина
90+3'
Э. Валенсия
24'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Аргентина
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Эстрада
82'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Б. Кастильо
82'
Желтая карточка
П. Хинкапе
80'
78'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
78'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Г. Монтиэль
78'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Н. Гонсалес
72'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
Желтая карточка
М. Эстрада
68'
68'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Э. Валенсия
️️️️
А. Франко
60'
59'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
А. Франко
56'
Желтая карточка
М. Кайседо
49'
Желтая карточка
Б. Кастильо
37'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
18'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Бирон Кастильо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
0
Renato Ibarra
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Эквадор
0
Jorge Pinos
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
5
Микаэль Карселен
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
0
Лукас Окампос
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Мануэль Ланзини
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
0
Лукас Бойе
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
4
Арболеда
3
Хинкапе
6
Кастильо
23
Кайседо
8
Груэсо
21
Франко
0
19
Плата
11
Эстрада
4-1-2-2-1
12
Рульи
4
Монтиэль
2
Мартинес
19
Отаменди
3
Тальяфико
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
15
Гонсалес
9
Альварес
6
Кастильо
17
Пресиадо
17
Пресиадо
6
Кастильо
21
Франко
13
Валенсия
13
Валенсия
21
Франко
11
Эстрада
9
Кайседо
9
Кайседо
11
Эстрада
4
Монтиэль
2
Фойт
2
Фойт
4
Монтиэль
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
14
Паласиос
14
Паласиос
20
Мак Аллистер
15
Гонсалес
0
Окампос
0
Окампос
15
Гонсалес
9
Альварес
21
Корреа
21
Корреа
9
Альварес
Остались в запасе
Эквадор
Аргентина
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Себастьян Мендес
ОП
0
Jorge Pinos
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
5
Микаэль Карселен
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
26
Науэль Молина
ПЗ
0
Мануэль Ланзини
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
0
Лукас Бойе
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Себастьян Мендес
ОП
0
Jorge Pinos
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
5
Микаэль Карселен
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
26
Науэль Молина
ПЗ
0
Мануэль Ланзини
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
0
Лукас Бойе
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Эквадор - Аргентина
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
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