Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Эквадор
Аргентина - Эквадор: обзор матча 10 июня 2024
Аргентина
10.06.2024, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Эквадор
40'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Эквадор
Желтая карточка
Н. Гонсалес
90'
+1
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
86'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Г. Монтиэль
86'
78'
Замена
А. Мена
️️️️
Й. Сармиенто
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Л. Паредес
78'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
78'
66'
Желтая карточка
К. Груэсо
62'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Ж. Ортис
62'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
А. Минда
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Л. Мартинес
56'
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Ди Мария
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Ромеро
40'
11'
Желтая карточка
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
(К)
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
18
Жоао Ортис
ОП
21
Алан Франко
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
14
Алан Минда
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
24
Валентин Барко
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
21
Марко Ангуло
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
6
Мартинес
4
Монтиэль
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
9
Альварес
4-2-1-3
1
Галиндес
17
Пресиадо
6
Пачо
3
Хинкапе
2
Торрес
23
Кайседо
18
Ортис
21
Франко
14
Минда
16
Сармиенто
13
Паес
4
Монтиэль
2
Мартинес
2
Мартинес
4
Монтиэль
22
Мартинес
8
Фернандес
8
Фернандес
22
Мартинес
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
5
Паредес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
5
Паредес
9
Альварес
21
Корреа
21
Корреа
9
Альварес
11
Ди Мария
10
Месси
10
Месси
11
Ди Мария
16
Сармиенто
15
Мена
15
Мена
16
Сармиенто
18
Ортис
8
Груэсо
8
Груэсо
18
Ортис
14
Минда
13
Валенсия
13
Валенсия
14
Минда
Остались в запасе
Аргентина
Эквадор
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
24
Валентин Барко
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
21
Марко Ангуло
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
24
Валентин Барко
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Александер Домингес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
21
Марко Ангуло
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Аргентина - Эквадор
1
2
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
5
9
Количество передач
391
107
Сейвы
0
1
Точность передач %
93
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Новости команд
Все
Аргентина
Эквадор
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+