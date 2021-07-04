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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Эквадор
Аргентина - Эквадор: обзор матча 04 июля 2021
Аргентина
04.07.2021, воскресенье, 04:00
Кубок Америки, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Эквадор
40'
Р. Де Пауль
84'
Л. Мартинес
90+3'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Эквадор
Замена
С. Агуэро
️️️️
Л. Мартинес
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
П. Хинкапе
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
84'
83'
Замена
Л. Кампана
️️️️
А. Пресиадо
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Н. Гонсалес
83'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
71'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Ло Чельсо
70'
70'
Замена
М. Кайседо
️️️️
А. Франко
Желтая карточка
Н. Гонсалес
66'
46'
Замена
Г. Плата
️️️️
Д. Паласиос
46'
Замена
М. Эстрада
️️️️
К. Груэсо
Желтая карточка
Н. Отаменди
45'
+4
44'
Желтая карточка
П. Эступиньян
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Л. Месси
40'
31'
Желтая карточка
А. Франко
20'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
16
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
8
Акунья
6
Пеццелла
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
10
Месси
22
Мартинес
3-3-3-1
1
Галиндес
18
Паласиос
4
Арболеда
3
Хинкапе
17
Пресиадо
20
Мендес
7
Эступиньян
21
Франко
15
Мена
8
Груэсо
13
Валенсия
15
Гонсалес
3
Тальяфико
3
Тальяфико
15
Гонсалес
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
9
Агуэро
9
Агуэро
22
Мартинес
17
Пресиадо
16
Кампана
16
Кампана
17
Пресиадо
18
Паласиос
19
Плата
19
Плата
18
Паласиос
21
Франко
23
Кайседо
23
Кайседо
21
Франко
8
Груэсо
11
Эстрада
11
Эстрада
8
Груэсо
Остались в запасе
Аргентина
Эквадор
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
12
Педро Ортис
ВР
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Аргентина - Эквадор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
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