  • Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной

Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной

Вчера, 09:30

Сборная России планирует сыграть товарищеские матчи с Эквадором и Эфиопией весной 2026 года. Соглашения между футбольными федерациями пока нет, но переговоры продолжаются.

Приоритет РФС – два домашних матча. В марте 2026 года международная пауза на игры сборных запланирована на 23–31 марта.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Эквадор – 25-е, Эфиопия – 146-е.

10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном, после чего у нее запланированы три подряд товарищеских матча с южноамериканскими командами: с Боливией в Москве 14 октября, с Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября и с Чили в Сочи 15 ноября.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Эквадор занял 2-е место в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2026 и вышел в финальный турнир.
  • Эфиопия занимает 5-ю позицию в группе A в африканском отборе на ЧМ-2026 с 6 очками после 8 туров. Команда лишилась шансов выйти в финальный турнир.

Еще по теме:
Мостовой сравнил уровень нынешней сборной России и образца ЧМ-2018
Мостовой: «Через год-два Карпина уберут» 9
Бубнов поставил оценку сборной России за матч с Иорданией
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Эфиопия Эквадор
