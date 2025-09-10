Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной

Сборная России планирует сыграть товарищеские матчи с Эквадором и Эфиопией весной 2026 года. Соглашения между футбольными федерациями пока нет, но переговоры продолжаются.
Приоритет РФС – два домашних матча. В марте 2026 года международная пауза на игры сборных запланирована на 23–31 марта.
Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Эквадор – 25-е, Эфиопия – 146-е.
10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном, после чего у нее запланированы три подряд товарищеских матча с южноамериканскими командами: с Боливией в Москве 14 октября, с Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября и с Чили в Сочи 15 ноября.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Эквадор занял 2-е место в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2026 и вышел в финальный турнир.
- Эфиопия занимает 5-ю позицию в группе A в африканском отборе на ЧМ-2026 с 6 очками после 8 туров. Команда лишилась шансов выйти в финальный турнир.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»