Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной

Сборная России планирует сыграть товарищеские матчи с Эквадором и Эфиопией весной 2026 года. Соглашения между футбольными федерациями пока нет, но переговоры продолжаются.

Приоритет РФС – два домашних матча. В марте 2026 года международная пауза на игры сборных запланирована на 23–31 марта.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Эквадор – 25-е, Эфиопия – 146-е.

10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном, после чего у нее запланированы три подряд товарищеских матча с южноамериканскими командами: с Боливией в Москве 14 октября, с Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября и с Чили в Сочи 15 ноября.